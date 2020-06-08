Драматическая комедия «257 причин, чтобы жить» стартует на ТНТ 8 июня

8 июня на канале ТНТ стартует показ сериала «257 причин, чтобы жить». Это драматическая комедия о девушке, которой удалось победить рак, но тяжелая болезнь все равно разделила ее жизнь на до и после. Сотрудники телеканала отмечают, что картина в подобном жанре впервые ставится во временной слот 20:30, в котором ТНТ обычно показывает ситкомы и комедии.

Сюжет сериала тоже отличается от большинства телеисторий про врачей и пациентов. Здесь речь пойдет не о борьбе с болезнью, а том, как жить дальше после ее отступления. Главная героиня в исполнении Полины Максимовой («Деффчонки»), выписавшись из больницы, понимает, что ни ее любимый, ни сестра, ни коллеги по работе не готовы принять ее возвращение в нормальную жизнь. Девушка решает начать жить только для себя, но и здесь окажется не все так просто.

Добавим, что речь идет все-таки о комедии, поэтому даже сложные дилеммы и драматические моменты будут разбавлены в сериале с остроумным, вдохновляющим юмором.

Смотрите сериала «257 причин, чтобы жить» на канале ТНТ с понедельника по четверг в 20:30.