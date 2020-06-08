Российский фильм «Аванпост» показывают в более чем 90 странах мира

Картина вышла в прокат за рубежом с английским названием The Blackout.

Российский фантастический триллер «Аванпост» вышел в прокат в более чем 90 странах мира, включая США и Китай. Об этом сообщает популярное западное издание Variety, со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип», выступившую на открытии кинорынка Key Buyers Event в Москве 8 июня.

Отмечается, что фильм вышел в Южной Корее, Франции, Германии, Италии, Испании, Скандинавии, Бразилии и других странах. В Японии он стартует 12 июня, вместе с широким открытием кинотеатров.

Напомним, в мировом рынке фильм получил новое название — The Blackout («Затмение»). У него есть трейлер на английском языке.

Всемирный релиз должен пойти на пользу данной картине, так как в отечественном прокате она собрала гораздо меньше денег, чем было потрачено на ее создание. Российские критики фантастический фильм оценили больше негативно, ругая его за подражание западным триллерам, но, возможно, именно этот фактор и принесет «Аванпосту» популярность за рубежом.