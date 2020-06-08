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Звездный гость

Даниил Спиваковский показал свой четырехэтажный особняк, расположенный на 32 сотках

Актер живет в шикарном загородном коттедже.

Даниил Спиваковский показал свой четырехэтажный особняк, расположенный на 32 сотках
Спиваковский показал свой особняк/http://globallookpress.com/

Актер Даниил Спиваковский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ провел экскурсию по своему загородному дому. У него в собственности четырехэтажный особняк с ярким фасадом. Также на территории есть красивая открытая мансарда. Участок в 32 сотки. Он расположен в Солнечногорском районе.

Дом Спиваковского. Фото
Спиваковский показал свой дом/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Это родовое гнездо. С камином. Я решил несколько лет назад, что надо что-то такое большое купить. Вложить деньги в недвижимость. Детям теперь раздолье. С ними мы играем в футбол на приусадебном участке».

Даниил Спиваковский

Как сказал актер, несколько дней назад он вдруг понял, что на участке мало посадок. «Растительности, как мне показалось, мало на грядках. Я взял лопату и пересадил малину, смородину. Выкопал все волевым решением. Почувствовал себя немного хозяином», — заметил Даниил.

Также он вспомнил историю знакомства со своей женой, которая в те годы работала стюардессой. «Жену я увидел в самолете. Позже стал искать ее. Оставил записку командиру экипажа. Она потом мне позвонила. И вот у нас уже трое детей», — сказал Спиваковский.

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