«Все ждали этого момента»: в Москве в ближайшие дни могут возобновить съемки кино

В Москве в ближайшие дни могут разрешить возобновление съемок фильмов и сериалов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова. Он напомнил, что недавно глава минкульта Ольга Любимова обратилась к мэру столицы с просьбой снять запрет на съемки, и Сергей Собянин ответил, что к июлю в городе будет отменено большинство ограничений, введенных из-за коронавируса.

Издание отмечает, что по времени большинство уличных съемок в России проводится как раз в конце весны и летом, а основная часть кинопроектов создается именно в Москве. Третьего июня для работы киношников было открыто Подмосковье, а еще раньше — Санкт-Петербург. Адыгея, Чувашия, Иркутская и Новгородская области, по данным министерства, тоже готовы принимать у себя съемочные группы.

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Портал Teleprogramma.pro связался с режиссером Климом Шипенко («Холоп», «Текст»), чтобы узнать, насколько для него важна эта новость.

«Я думаю, все ждали этого момента, чтобы возобновить работу. У меня сейчас проект на подготовительной стадии, поэтому я начну искать натуру, проводить актерские кастинги — делать все, для чего нужно встречаться с людьми и полноценно взаимодействовать с ними», — ответил 36-летний режиссер.

Он также добавил, что в связи с введенными правилами безопасности, все процессы будут проходить дольше по времени, но киношники все равно горят желанием возобновить работу.