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Точь-в-точь: китайские студенты повторили сцену боя из фильма «Кулак легенды»

Молодые пародисты не упустили ни одного движения из любимого боевика.

Точь-в-точь: китайские студенты повторили сцену боя из фильма «Кулак легенды»
«Кулак легенды». Фото: стоп-кадр из фильма.

В 1994 году вышел культовый китайский боевик «Кулак легенды» с Джетом Ли, ставший ремейком еще более великого фильма — «Кулак ярости» с Брюсом Ли 1972 года. В картине было множество зрелищных сцен рукопашного боя, которые снимались вживую.

Спустя 26 лет в Сети появился ролик с двумя китайскими студентами, которые точь-в-точь повторили один из поединков, показанных в фильме. Чтобы зрители могли восхититься четкостью исполнения, движения современных парней показываются одновременно с кадрами из фильма.

Стоит отметить, что поклонники «Кулака легенды» повторяют не только сложную хореографию боя, но и эмоции на лицах актеров. Вместо двора школы боевых искусств место действия пародии — автостоянка, а роль разбиваемых в драке ваз играют пластиковые бутылки.

Остается только восхищаться, насколько некоторые фанаты любят фильмы, чтобы отдавать им дань в таком виде.

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