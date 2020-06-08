Художник нарисовал точную копию Дейенерис Таргариен из книги

Некто под ником VK Cole воссоздал истинную героиню из книги Джорджа Мартина. Сравните с киноверсией в исполнении Эмилии Кларк.

В Сети нередко можно встретить арты различных художников, которые изображают персонажей книг серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а также сравнения этих рисунков с героями сериала «Игра престолов» от HBO. Нередко фанаты романов отмечают, что знаменитое шоу не совсем точно отобразило Старков, Ланнистеров, Таргариенов и других действующих лиц.

Недавно художник под ником VK Cole нарисовал портрет Дейенерис Таргариен, основываясь на ее описании в книге, а на актрисе Эмилии Кларк.

Стоит отметить, что, согласно первоисточнику, у юной матери драконов были фиалковые глаза и серебристо-белые волосы, что считалось чисто валирийской внешностью. В кино эти две детали претерпели некоторые изменения, хотя это и несущественно изменило персонажа. Гораздо больше фанатов возмутила концовка сериала, в которой Дейенерис не стала королевой, объединившей разрозненные народы, а поддалась безумию своего рода и трагично закончила свой поход к власти.

Добавим, что даже актрисе Эмилии Кларк не понравился такой финал. Но у поклонников фэнтези есть отдушина: сам Джордж Мартин еще не дописал серию «Песнь льда и пламени», так что в книгах история наследницы Железного трона, королевы андалов и первых людей может закончиться иначе.