«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Художник нарисовал точную копию Дейенерис Таргариен из книги

Некто под ником VK Cole воссоздал истинную героиню из книги Джорджа Мартина. Сравните с киноверсией в исполнении Эмилии Кларк.

Художник нарисовал точную копию Дейенерис Таргариен из книги
Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» не является точной копией персонажа из книги. Фото: globallookpress.com

В Сети нередко можно встретить арты различных художников, которые изображают персонажей книг серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а также сравнения этих рисунков с героями сериала «Игра престолов» от HBO. Нередко фанаты романов отмечают, что знаменитое шоу не совсем точно отобразило Старков, Ланнистеров, Таргариенов и других действующих лиц.

Недавно художник под ником VK Cole нарисовал портрет Дейенерис Таргариен, основываясь на ее описании в книге, а на актрисе Эмилии Кларк.

Стоит отметить, что, согласно первоисточнику, у юной матери драконов были фиалковые глаза и серебристо-белые волосы, что считалось чисто валирийской внешностью. В кино эти две детали претерпели некоторые изменения, хотя это и несущественно изменило персонажа. Гораздо больше фанатов возмутила концовка сериала, в которой Дейенерис не стала королевой, объединившей разрозненные народы, а поддалась безумию своего рода и трагично закончила свой поход к власти.

Добавим, что даже актрисе Эмилии Кларк не понравился такой финал. Но у поклонников фэнтези есть отдушина: сам Джордж Мартин еще не дописал серию «Песнь льда и пламени», так что в книгах история наследницы Железного трона, королевы андалов и первых людей может закончиться иначе.

Тэги

"Роскино"«Игра престолов»Дейенерис ТаргариенДжордж МартинИгра ПрестоловкинокнигиНовости google
Loading...