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Создатели нашумевшего «Чернобыля» экранизируют компьютерную игру The Last of Us

Это будет большой сериал об очередной катастрофе, только вымышленной.

Создатели нашумевшего «Чернобыля» экранизируют компьютерную игру The Last of Us
The Last of Us. Фото: стоп-кадр из трейлера игры.

Режиссер Йохан Ренк и продюсер Крейг Мейзин, создавшие американо-британский сериал «Чернобыль», снова объединились, чтобы запустить многосерийную экранизацию компьютерной игры The Last of Us («Последние из нас»). Последняя рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором остатки человечества пережили нашествие зомби. Выпущенная в 2013 году, игра обрела большую популярность среди геймеров, а успех сериала «Зловещие мертвецы» показывает, что подобный продукт будет интересен зрителям.

Йохан Ренк рассказал изданию Discussing Film, что это будет продолжительный проект, поэтому он не сможет всегда быть у его руля, но для пилотного эпизода точно сядет в режиссерское кресло.

Напомним, недавно стало известно, что несмотря на обширную критику в России, в Великобритании «Чернобыль» номинирован на рекордные 14 статуэток премии BAFTA. У мини-сериала уже есть и другие знаковые награды. В своем интервью Ренк поделился, что во время съемок он и его команда даже не думали, что это шоу обретет такую популярность.

«Тогда я думал: «Картина получится довольно хорошей, но никто не будет это смотреть». Таково было мое убеждение. Я думаю, мы все чувствовали то же самое. Мы рассматривали это как дополнительный проект. Конечно, найдутся люди, которые заинтересуются им, но в целом все будет довольно мрачно, — рассказал 53-летний режиссер. — Год назад, когда мы начали понимать, что люди на самом деле смотрели и реагировали на это, и что критикам понравилось, я был совершенно сбит с толку. Я просто не мог этого понять».

Мужчина признался, что на момент начала съемок думал, что достаточно много знает о чернобыльской катастрофе, но, когда стал погружаться в работу, понял, что он еще новичок в этой теме. По словам киношника, он ставил себе задачу показать человеческую драму, а не рассказать миру правду о том роковом взрыве.

Что ж, новый проект Ренка основан на вымышленной вселенной, так что на этот раз российский зритель сможет оценить его режиссерский талант без сопоставления с исторической точностью.

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