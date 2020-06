Создатели нашумевшего «Чернобыля» экранизируют компьютерную игру The Last of Us

Режиссер Йохан Ренк и продюсер Крейг Мейзин, создавшие американо-британский сериал «Чернобыль», снова объединились, чтобы запустить многосерийную экранизацию компьютерной игры The Last of Us («Последние из нас»). Последняя рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором остатки человечества пережили нашествие зомби. Выпущенная в 2013 году, игра обрела большую популярность среди геймеров, а успех сериала «Зловещие мертвецы» показывает, что подобный продукт будет интересен зрителям.

Йохан Ренк рассказал изданию Discussing Film, что это будет продолжительный проект, поэтому он не сможет всегда быть у его руля, но для пилотного эпизода точно сядет в режиссерское кресло.

Напомним, недавно стало известно, что несмотря на обширную критику в России, в Великобритании «Чернобыль» номинирован на рекордные 14 статуэток премии BAFTA. У мини-сериала уже есть и другие знаковые награды. В своем интервью Ренк поделился, что во время съемок он и его команда даже не думали, что это шоу обретет такую популярность.

«Тогда я думал: «Картина получится довольно хорошей, но никто не будет это смотреть». Таково было мое убеждение. Я думаю, мы все чувствовали то же самое. Мы рассматривали это как дополнительный проект. Конечно, найдутся люди, которые заинтересуются им, но в целом все будет довольно мрачно, — рассказал 53-летний режиссер. — Год назад, когда мы начали понимать, что люди на самом деле смотрели и реагировали на это, и что критикам понравилось, я был совершенно сбит с толку. Я просто не мог этого понять».

Мужчина признался, что на момент начала съемок думал, что достаточно много знает о чернобыльской катастрофе, но, когда стал погружаться в работу, понял, что он еще новичок в этой теме. По словам киношника, он ставил себе задачу показать человеческую драму, а не рассказать миру правду о том роковом взрыве.

Что ж, новый проект Ренка основан на вымышленной вселенной, так что на этот раз российский зритель сможет оценить его режиссерский талант без сопоставления с исторической точностью.