Да пребудет с вами сила: скольких джедаев тренировал мастер Йода

За восемь веков своей жизни малорослый мудрец стал учителем для многих обладателей световых мечей.

Зеленокожий мастер-джедай Йода стал не только легендой вселенной «Звездных войн», но и признанным во всем мире символом поп-культуры. В недавнем сериале «Мандолорец» создатели франшизы умудрились подстегнуть интерес к этому персонажу, представив его детскую миловидную версию. Но ставший звездой соцсетей маленький инопланетянин только подтвердил популярность первоначального героя.

Все поклонники «далекой-далекой галактики» знают, что мастер Йода — величайший рыцарь-джедай и в своей время наставил на путь Силы многих одаренных бойцов. Казалось бы, неважно, сколько именно, но приблизительное число фанатам известно.

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В официальном альманахе «Звездные войны: Абсолютно все, что вам нужно знать» указано, что Йода прожил 900 лет и стал мастером в возрасте 100 лет. За следующие восемь веков своей жизни он обучил около 20 тысяч джедаев. При этом надо иметь в виду, что он тренировал новичков вне системы «падаван-мастер» и готовил юных кандидатов до того, как их брали в ученики другие мастера.

Таким образом, в разное время у него обучались Оби-Ван Кеноби, Мейс Винду, граф Дуку и другие персонажи «Звездных войн».