Определены фильмы, способные оказать влияние на депрессию

Пока коронавирус все еще не побежден, а в США процветает мародерство и грабежи, издание Collider составило список из 25 фильмов, которые точно помогут вам отвлечься от всего непозитивного происходящего в мире. Вполне логично, что всем, кто находится в депрессии или просто устал от происходящего за окном, рекомендуются прежде всего кинокомедии и мультфильмы. Но проекты эти далеко не глупые, в каждом из них есть мораль, которая способна воодушевить на новые подвиги.

Среди анимационных картин и мультфильмов в список лучших попали «Зверополис», «Холодное сердце» и «Аладдин». Немного магии также не помешает: «Гарри Поттер и философский камень» и «Принцесса-невеста» вполне способны вернуть вам веру в человечество.

Среди комедий оказались такие проекты, как «Добейся успеха», «Одиннадцать друзей Оушена», «Бестолковые» и «Школа рока». Не забываем и про юмор с легким налетом драмы — «Амели», «Влюбленный Шекспир», «Поющие под дождем» и «Академия Рашмор».