Создатель «Мандалорца» объяснил, почему поклонникам не стоит переживать о переносе проекта

Из за эпидемии CoViD-19 многие кинокомпании вынуждены были перенести релизы своих проектов на более поздний срок. К счастью, с одним из немногих успешных проектов Disney основанных на вселенной «Звездных Войн», этого не произошло.

Режиссер проекта «Мандалорец» Джон Фавро рассказал журналистам издания ATX TV, что все идет по плану, а пандемия никак не повлияет на релиз. Съемки второго сезона уже официально завершены, а в данный момент сериал находится на стадии постпродакшна, так что премьера новых приключений в далекой галактике состоится уже осенью этого года и ничто не сможет этому помешать.

Дело в том, что съемки были завершены еще до введения карантина, а благодаря высоким технологиям LucasFilm многое можно доделать в удаленном формате.