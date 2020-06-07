В российский мультсериал «Царевны» добавят главных героев мужчин

Неожиданная новость для всех поклонников российского мультсериала «Царевны», чтобы проект успешно продвигался и для зарубежной аудитории, в него введут двух мужских персонажей. Если ранее главными героинями были исключительно царевны из сказок, то появления мужчин точно никто не ждал. Более того, как сообщает издание «Ведомости», с принцами все тоже будет не просто — Ван Ли окажется азиатом, а Васко сделали то ли очень смуглым, то ли чернокожим.

По мнению экспертов, новые персонажи точно понравятся зрителям за пределами России и позволят успешнее продать проект.

Напомним, мультсериал «Царевны» рассказывает о приключениях пяти юных волшебниц, которые начинают свое обучение магии. Все героини прибыли из разных мест на таинственный остров Дивногорье.