Мама актера Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения

Всего за день до дня рождения своего сына, которое состоится 7 июня, в Северной Ирландии скончалась мать Лиама Нисона, Кэтрин «Китти» Нисон, сообщает издание People.

В субботу ее смерть объявили во время мессы в церкви всех святых в Баллимене. Приходской священник монсеньор Пэдди Деларджи отметил, что информация о проведении похорон женщины появится немного позднее.

Китти также была матерью Элизабет, Бернадетты и Розалин Нисон и жила в Баллимене, где родился ее сын Лиам.

После того как актер бросил Королевский университет в Белфасте в 1971 году, он вернулся в родной город, чтобы работать на нескольких работах, в том числе и на пивоваренном завод Гиннесс. Нисон в одном из своих интервью отметил, что он «наконец» смог сказать своей матери, что он окончил университет, когда он получил почетную докторскую степень мае 2009 года.