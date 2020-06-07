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Мама актера Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения

На момент смерти Кэтрин было 94 года.

Мама актера Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
Лиам Нисон. Фото: globallookpress

Всего за день до дня рождения своего сына, которое состоится 7 июня, в Северной Ирландии скончалась мать Лиама Нисона, Кэтрин «Китти» Нисон, сообщает издание People.

В субботу ее смерть объявили во время мессы в церкви всех святых в Баллимене. Приходской священник монсеньор Пэдди Деларджи отметил, что информация о проведении похорон женщины появится немного позднее.

Китти также была матерью Элизабет, Бернадетты и Розалин Нисон и жила в Баллимене, где родился ее сын Лиам.

После того как актер бросил Королевский университет в Белфасте в 1971 году, он вернулся в родной город, чтобы работать на нескольких работах, в том числе и на пивоваренном завод Гиннесс. Нисон в одном из своих интервью отметил, что он «наконец» смог сказать своей матери, что он окончил университет, когда он получил почетную докторскую степень мае 2009 года.

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