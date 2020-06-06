Обнуления не будет: глава HBO сильно расстроил поклонников фильма «Отряд самоубийц»

Тони Гонкальвес объяснил, что делать режиссерские версии на регулярной основе никто не собирается.

Плохие новости для поклонников экранизаций комиксов от DC. После недавнего анонса полноценной режиссерской версии фильма «Лига справедливости» от режиссера Зака Снайдера фанаты по непонятной причине решили, что компания Warner Bros. планирует исправить и другие, не самые успешные проекты. Например, «Отряд самоубийц», от которого ждали мрачной и суровой истории злодеев, а получили полуторачасовой саундтрек с шутками и спецэффектами.

Глава компании HBO Max Тони Гонкальвес в беседе с журналистами издания The Vergecast объяснил, как дела обстоят на самом деле. Оказалось, что выпуск режиссерской версии «Лиги справедливости» — это уникальный случай и не стоит думать, что студия будет идти на поводу у фанатов комиксов.

При этом стоит помнить, что даже режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер заявил, что сделать режиссерскую версию проекта будет почти невозможно.

Напомним, расширенная и дополненная версия фильма «Лиги справедливости» выйдет на видеосервисе HBO Max в 2021 году. Идти фильм будет целых четыре часа и скорее всего станет мини-сериалом.