В Сети появился снимок юной актрисы, которая сыграет Валентину Будько из «Сватов» в детстве

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился снимок юной актрисы Марии Тарасовой. Девочке всего 12 лет. Именно она в седьмых «Сватах» сыграет главную героиню Валентину Будько в детстве.

Любопытно, что Мария Тарасова уже имеет богатый актерский опыт. За ее плечами более сорока ролей в различных картинах. Пока, к сожалению, нет информации покажут ли в новом сезоне народного сериала еще одного ключевого персонажа в детстве Ивана Будько.

Отметим, что роль Валентины Будько исполняет актриса Татьяна Кравченко. Что касается Ивана Будько, то его играет актер Федор Добронравов.

Съемки седьмой части сериала «Сваты» проходили минувшей зимой в Белоруссии. Они должны были продолжиться в мае, но вмешалась пандемия коронавируса. По предварительным данным, если эпидемиологическая ситуация улучшится, актеры должны выйти на съемочную площадку в июле. На экраны лента должна выйти в начале следующего года.