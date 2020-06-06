«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

В Сети появился снимок юной актрисы, которая сыграет Валентину Будько из «Сватов» в детстве

Эту роль доверили 12-летней Марии Тарасовой.

В Сети появился снимок юной актрисы, которая сыграет Валентину Будько из «Сватов» в детстве
Кравченко в "Сватах" играет ключевую роль/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился снимок юной актрисы Марии Тарасовой. Девочке всего 12 лет. Именно она в седьмых «Сватах» сыграет главную героиню Валентину Будько в детстве.

Любопытно, что Мария Тарасова уже имеет богатый актерский опыт. За ее плечами более сорока ролей в различных картинах. Пока, к сожалению, нет информации покажут ли в новом сезоне народного сериала еще одного ключевого персонажа в детстве Ивана Будько.

Отметим, что роль Валентины Будько исполняет актриса Татьяна Кравченко. Что касается Ивана Будько, то его играет актер Федор Добронравов.

Съемки седьмой части сериала «Сваты» проходили минувшей зимой в Белоруссии. Они должны были продолжиться в мае, но вмешалась пандемия коронавируса. По предварительным данным, если эпидемиологическая ситуация улучшится, актеры должны выйти на съемочную площадку в июле. На экраны лента должна выйти в начале следующего года.

Тэги

Мария ТарасоваСериал "Сваты"Татьяна КравченкоТатьяна Кравченко последние новостиФедор Добронравов
Loading...