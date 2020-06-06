Disney планирует заняться экранизацией мультфильма «Черный котел»

Поклонникам кино давно известна непреодолимая тяга Disney к превращению отличных мультфильмов из далекого детства в дорогостоящие фильмы с живыми актерами или же обилием компьютерной графики. За примерами далеко ходить не нужно: «Аладдин», «Король Лев», а на очереди и «Русалочка», которая станет чернокожей.

Инсайдер Дэниэль Рихтман сообщил интересную информацию о том, что на очереди еще один мультфильм студии, «Черный котел», снятый в 1985 году. Этой информации стоит доверять, так как около пяти лет назад Disney выкупила права на экранизацию книг писателя Ллойда Александра, а «Черный котел» как раз входит в список его работ.

Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Таран, который отправляется в долгий путь, чтобы победить таинственного Рогатого короля. Но для этого ему нужно найти Черный котел, который обладает безграничной силой.