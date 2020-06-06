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«Береги детей»: стали известны последние слова Сергея Бодрова жене незадолго до смерти

Актер долго не мог попрощаться с любимой женщиной.

«Береги детей»: стали известны последние слова Сергея Бодрова жене незадолго до смерти
Бодров перед смертью звонил жене/http://globallookpress.com/

Актриса Дарья Юргенс в эфире Первого канала вспомнила последний звонок актера и режиссера Сергея Бодрова его супруге Светлане незадолго до схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Как известно, трагедия унесла жизни всех членов съемочной группы Бодрова. Они до сих пор числятся пропавшими без вести. Об актере и режиссере после его смерти было снято много документальных фильмов.

Выяснилось, что накануне катастрофы он набрал номер супруги. Они долго не могли попрощаться. Вскоре он произнес ей очень важные слова: «Береги детей».

Как отметила Дарья Юргенс, Бодров безумно любил супругу. Каждый раз, уезжая на съемки, он писал ей нежные письма, наполненные философским смыслом. Он рассуждал о любви, строил планы на будущее.

Как сказала Юргенс, когда Сергей Бодров звонил своей супруге, она с актером Виктором Сухоруковым старались уйти подальше. По ее словам, в этих звонках было что-то дорогое его сердцу и бережное. Как добавила актриса, у нее в ушах достаточно часто слышны слова Бодрова, адресованные любимой жене: «Света, Света, Света».

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