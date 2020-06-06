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Райан Рейнольдс сумел разозлить протестующих в США

Актер пожертвовал крупную сумму, но многие люди все равно остались недовольны.

Райан Рейнольдс сумел разозлить протестующих в США
Райан Рейнольдс. Фото: globallookpress

Пока в США проходят акции протеста, актерам и знаменитостям следует быть максимально осторожными со своими действиями, чтобы ненароком не вызвать гнев фанатов. Даже пытаясь сделать что-то хорошее, можно привлечь к себе внимание негативно настроенной толпы. Так и произошло с актером Райаном Рейнольдсом и его супругой Блейк Лайвли.

Пара решила сделать пожертвование в фонд борьбы с расизмом. Знаменитости перевели на счет благотворителей 200 тысяч долларов и выложили об этом пост в личном аккаунте Рейнольдса в Instagram.

Но протестующие остались недовольны даже таким поступком! Все дело в том, что свадьба четы проходила в поместье Boone Hall, которая много лет назад была рабовладельческой плантацией.

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пожертвованиепротесты в СШАРайан Рейнольдсрасизм
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