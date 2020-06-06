Владимир Меньшов объяснил, почему в «Любовь и голуби» снял Гурченко, а не свою любимую жену

Режиссер Владимир Меньшов опроверг гуляющие в Сети слухи, что на роль Раисы Захаровны в замечательной советской комедии «Любовь и голуби», которую каждый год крутят в новогодние праздники, пробовалась его супруга Вера Алентова.

«Вера Алентова пробоваться не могла физически: она снималась в это время в картине Юлия Райзмана «Время желаний». На Раису Захаровну пробовались Татьяна Доронина и Ольга Яковлева». Владимир Меньшов

Как сказал Владимир Меньшов, и из Дорониной, и из Яковлевой получились бы прекрасные и интересные Раисы Захаровны, но что-то у актрис, как он выразился, тормознулось внутри. В итоге обе от этой роли отказались. Режиссер, конечно, был сильно расстроен. Актрис подобного уровня в стране тогда было немного.

В итоге на съемки в Карелию Владимир Меньшов с коллегами отправлялись без актрисы, которая бы сыграла Раису Захаровну. Тогда-то режиссер со своим редактором почти одновременно вспомнили о Людмиле Гурченко. Как отметил Меньшов, сначала она от роли отказалась, отнеслась к ней скептически. Но в итоге все же согласилась, и в будущем не пожалела. Картина, как известно, имела неимоверный успех у зрителей, сообщает «АиФ».