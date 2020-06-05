«Три года страдал от инсульта»: Аркадий Инин опечален смертью Кокшенова

Знаменитый актер, народный артист Михаил Кокшенов ушел из жизни в возрасте 83 лет. Последние годы любимец миллионов россиян сильно болел – сообщают, что у звезды было онкологическое заболевание. Его близкий друг и соратник, драматург Аркадий Инин, опечален смертью Михаила Михайловича и скорбит от невосполнимой утраты.

Вместе с Ининым в 90-е Кокшенов снял трилогию комедийных фильмов о русском бизнесе, русском счете и русском чуде. По словам писателя-сатирика, природные обаяние, целеустремленность и доброе сердце открывали перед Кокшеновым любые двери.

«Под грубой внешностью скрывалось мягкое и любящее сердце» — это в каком-то смысле про Мишу. Он всегда в кино был в маске Иванушки-дурочка, и при этом оставался очень толковым, целеустремленным, организованным человеком. Ничего общего между этой маской и реальным Мишей не было. Он знал, что ему эта маска к лицу, и ею с успехом в кино пользовался. Именно за это его обожал народ. Он стал народным артистом. Но дело не в звании, его обожали простые люди — официантки, милиционеры, продавщицы, водители. Все, что надо было, Миша своим обаянием мог получить в дар от счастливых зрителей», — рассказывает Инин.

Что именно послужило причиной смерти Кокшенова, Инин не знает. Но предполагает, что это не CoViD-19: «Он три года страдал от инсульта, думаю, что это было причиной. Какой коронавирус? По-моему, это чушь».