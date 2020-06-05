Американец стал «Человеком-пауком» в своем городе во время самоизоляции

Во время пандемии коронавируса рядовой американец нашел себе призвание стать супергероем в своем городе. Майк Джастман из Нью-Берлина (Висконсин, США) работает на заправке, а также является художником-фрилансером и тренером футбольной команды своей маленькой дочери. Но недавно мужчина помогал устраивать местный автомобильный парад с призывом оставаться дома, как вдруг ему пришла идея усилить эффект от собственной машины, переодевшись в костюм Человека-паука. Нужный наряд все равно лежал у него без дела после хэллоуина.

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Майк написал в Facebook, что его автомобиль Honda Civic будет останавливаться у домов, где живут дети. За руль в тот день села его жена, а сам он забрался на крышу машины. Подъезжая к очередному двору, мужчина эффектно спрыгивал с транспорта и становился в супергеройскую позу. Выбегавшие на крыльцо дети восторженно кричали: «Это действительно он!»

Горожанам так понравилось представление Джастмана, что они попросили его совершить подобный вояж и на следующий день. Информация об автомобильном «Спайди» пронеслась по соцсетям, и супергероя стали приглашать и в соседние населенные пункты.

«Это определенно стало более масштабной затеей, чем мы предполагали», — цитирует Джастмана портал Yahoo!

Сарафанное радио сработало отлично, и теперь у американца нет отбоя от приглашений. Может, настоящим Человеком-пауком он и не стал, но дружелюбным соседом зарекомендовал себя на все сто.