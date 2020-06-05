Оператор фильма «Дюна» раскрыл подробности ожидаемого блокбастера

Одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года является не только «Довод» Кристофера Нолана, но и «Дюна» Дени Вильнева. Премьера последнего запланирована почти на конец декабря, а журналистам издания Collider удалось узнать эксклюзивные подробности о проекте. Как сообщил оператор картины Грег Фрейзер, фильм который выйдет на экраны 17 декабря, будет полноценным, а не разделенным на две части, каким например был «Убить Билла» от Квентина Тарантино.

Ранее Фрейзер работал над проектами «Мандалорец» и «Изгой-один», однако он уверил, что «Дюна» не будет с ними иметь ничего общего. Хотя легкие намеки будут, вроде огромной пустыни, но все же других повторений создатели картины обещают не делать.

Фильм «Дюна» рассказывает о будущем, в котором человечество открыло межпланетные путешествия. На одной из планет добывается спайс, главная ценность в галактике, и за контроль над этим ресурсом уже давно идет война.