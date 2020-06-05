Премьера криминального триллера с Беллой Торн пройдет в автокинотеатрах

Во время всеобщей самоизоляции в Америке вторую волну популярности приобрели автокинотеатры (да и в России на них тоже появился спрос). Для зрителей это возможность выбраться из дома и посетить кино, а для производителей фильмов — устроить хоть какой-нибудь прокат для своих релизов.

Так 12 июня Vertical Entertainment выпустит криминальный триллер Infamous с Беллой Торн в главной роли. Как сообщает Deadline, премьера вынуждено пройдет онлайн, как и ряд других, но вместе с этим создали решили «прокатить» фильм по автокинотеатрам по всей Америке. В списке около 30 больших экранов в разных штатах, к которым можно подъехать на машине.

Сюжет фильма крутится вокруг девушки Ариэль, которая работает в закусочной в маленькой городке во Флориде. Но у молодой красавицы большие амбиции: она хочет прославиться и заиметь кучу подписчиков. Ей представляется такой шанс, когда она влюбляется в условно освобожденного преступника по имени Дин. Парень тащит новую подругу в свою криминальную жизнь, и она открывает для себя, что размещение видео о своих преступлениях в социальных сетях — это легкий путь к славе. Далее героиню Беллы Торн ждут грабежи, полицейские облавы и убийства.

Напомним, что 22-летняя актриса является звездой сериала «Танцевальная лихорадка!», а также фильма «Нация убийц» и нескольких ужастиков. В России она еще известна тем, что оказывала знаки внимания популярному певцу Егору Криду.