СМИ: Кокшенов умер из-за осложнений, связанных с CoViD-19

Новость о том, что на 84-м году жизни скончался знаменитый и всеми любимый актер Михаил Кокшенов, пронеслась как гром среди ясного неба. Вдова звезды советского кинематографа Наталья Лепехина подтвердила – Михаил Михайлович ушел из жизни вечером 4 июня в Подмосковном лечебном центре.

По предварительным данным, причиной, унесшей жизнь народного артиста, является коронавирус, а точнее осложнения при нем, с которыми ослабленный организм Кокшенова не справился. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Именно с подозрением на CoViD-19 Михаил Михайлович находился в клинике в последние дни перед смертью. На печальную новость отреагировали многие российские знаменитости.

Михаил Кокшенов прославился яркими и незабываемыми ролями во многих отечественных комедиях. «На Дерибасовской хорошая погода», «Не может быть!», «Спортлото – 82» и многие другие киноленты навсегда остались пополнили золотой фонд кинематографа. Всего на счету Кокшенова — более 100 разноплановых ролей. Кроме актерской деятельности, Михаил Михайлович занимался продюсированием и режиссурой.