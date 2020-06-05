Константин Хабенский нарвался на мошенника, желая отремонтировать квартиру

Звезда отечественного кино Константин Хабенский пострадал от рук мошенника. Как сообщает телеканал Рен-ТВ, актер подал заявление в Главное следственное управление СКР по Москве на своего ремонтника.

Все началось с радостного события. В 2018 году, готовясь к рождению второй дочери, Хабенский и его жена Ольга Литвинова заключили договор с маленькой компанией на ремонт их квартиры в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Супруги отдали за услугу более 6 миллионов рублей, и 13 марта прошлого года Ольга подписала акт приема работ.

Правда, звездная пара зашла в свою квартиру несколько позже. А там их ждало разочарование, потому что далеко не весь ремонт был завершен. Возмущенные артисты потребовали подрядчика вернуть им деньги, тот согласился, но попросил отсрочку до 1 марта 2020-го. Год прошел, а Хабенский вложенные средства обратно не получил. Чтобы по всем правилам обратиться в Следственный комитет, артист дополнительно заказал строительно-техническую экспертизу.

Пока идет доследственная проверка, но уже известно, что директор фирмы, с которым артисты заключали договор, за пару дней до подписания акта приема работ быть таковым, и теперь компанией владеет другой человек.