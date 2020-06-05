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«Он пришел в «Ералаш» на место Крамарова»: Грачевский высказался о покойном Кокшенове

Как отметил руководитель киножурнала, актер всегда с радостью снимался в детище режиссера.

«Он пришел в «Ералаш» на место Крамарова»: Грачевский высказался о покойном Кокшенове
Михаил Кокшенов. Фото: Лариса Кудрявцева/ ЭГ

Режиссер Борис Грачевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro выразил сожаление в связи со смертью народного артиста Михаила Кокшенова, который умер в возрасте 83 лет.

«Он всегда с удовольствием играл в «Ералаше», чтобы в его жизни не происходило. Он пришел в «Ералаш» на место Савелия Крамарова и стал ярким комедийным артистом. По тем временам. Его часто приглашали сниматься, потому что знали – вместе с ним придет успех. Он был любим народом, детьми. И все смеялись всегда с удовольствием».

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото
Михаил Грачевский. Фото: Global Look Press

Как вспомнил Грачевский, потом Кокшенов сам стал снимать кино и смог добиться успеха на этом поприще.

«В его картинах снимались интересные артисты. Факт остается фактом. Он был очень ярким человеком. И Гайдай, который снял его в 1982 году в «Спортлото-82», предал ему огромную популярность. Я ездил с ним на выступления. Был свидетелем, как его любил народ.

Конечно, потом его слава померкла. Он ушел в тень, но все равно ярко блистал в комедийных лентах. Он украшал собой любую картину, в которой появлялся. В последние годы мы, правда, не общались. Знаю, что он перенес инсульт и сильно болел», — заметил Грачевский.

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