«Он пришел в «Ералаш» на место Крамарова»: Грачевский высказался о покойном Кокшенове

Как отметил руководитель киножурнала, актер всегда с радостью снимался в детище режиссера.

Режиссер Борис Грачевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro выразил сожаление в связи со смертью народного артиста Михаила Кокшенова, который умер в возрасте 83 лет.

«Он всегда с удовольствием играл в «Ералаше», чтобы в его жизни не происходило. Он пришел в «Ералаш» на место Савелия Крамарова и стал ярким комедийным артистом. По тем временам. Его часто приглашали сниматься, потому что знали – вместе с ним придет успех. Он был любим народом, детьми. И все смеялись всегда с удовольствием». Борис Грачевский

Как вспомнил Грачевский, потом Кокшенов сам стал снимать кино и смог добиться успеха на этом поприще.

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