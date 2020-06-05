Коронавирус отступает: кинотеатры по всему миру готовятся к открытию

Хорошие новости для любителей посмотреть новинки мира кино не дома, а в кинотеатрах. Судя по сообщению издания Business Insider, совсем скоро кинотеатры во всем мире откроют свои двери для гостей. Причем данные актуальны не только для США, но и для всей планеты в целом.

Еще одним признаком того, что кинозалы практически готовы к открытию является то, что компания Warner Bros. абсолютно уверена в дате релиза своего блокбастера «Довод» и не намерена ее переносить.

Однако представители крупнейшей в мире киносети AMC настроены не столь оптимистично. По мнению экспертов, если в открывшихся кинотеатрах будет зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусом, все заведения вновь закроют на неопределенный срок.