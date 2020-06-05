«Мило! Но не так, чтобы вау»: Снигирь в облегающих джинсах и синих лодочках не впечатлила дизайнера

37-летняя Юлия Снигирь на личной страничке в Instagram поделилась с поклонниками отчетным снимком с прогулки. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Евгения Цыганова предстала в белых джинсах скинни, дополнив повседневный образ пастельным жакетом светло-розового оттенка и синими лодочками. Знаменитость дала понять, что она с нетерпением ждет того момента, когда в столице разрешат гулять без каких-либо ограничений. С наступлением лета Снигирь обновила свой гардероб, подобрав для прогулки исключительно трендовые вещи.

В интервью Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин прокомментировал один из дневных аутфитов возлюбленной Евгения Цыганова. Так, эксперт в сфере моды уточнил, что Юлия отдала предпочтение абсолютно повседневному стилю стрит-фешн. Кроме того, стилист похвалил Снигирь за то, что она учла в своем луке все актуальные направления. Актриса примерила жакет в мужском стиле, сделав упор на три цвета: базовым стал белый тон, а светло-розовый оттенок выступил как вспомогательный. На контрасте доминировали синие лодочки — этот цвет стал акцентным.

«Абсолютно повседневный стрит-фешн с учетом всех направлений, которые сейчас существуют для уличной моды. Такие отголоски 80-90-х годов. Минимализм в плане линий и цветов. Жакет а-ля мужского стиля, по-женски свободная футболка. Цветовая гамма подобрана по всем канонам и классике жанра. Упор на три цвета: основной белый, а розовый идет как вспомогательный. Синий в этом луке акцентный», — уточнил Никулин.

«Что хотелось бы добавить: возможно следовала бы разбавить образ аксессуарами. Мило! Но не так, чтобы вау! Не самый оригинальный повседневный аутфит, но при этом вполне приемлемый», — экспертно резюмировал дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». В качестве модного обозревателя Сергей Никулин сотрудничает с порталом Teleprogramma.pro. Работы модельера не раз демонстрировались на различных выставках. Так, в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».