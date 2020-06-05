Хью Джекмана затравили в Twitter после его поста о призыве к миру

В последнее время звездам шоу-бизнеса из США стоит максимально тщательно выбирать слова для своих постов в социальных сетях. Одно неверное слово или поддержка «не тех», как на бывшего кумира мигом ополчатся его же фанаты.

Примерно это произошло с популярным актером Хью Джекманом. Артист решил высказаться по поводу мародерства и беспорядков, которые прямо сейчас рвут Америку в клочья. Джекман выложил в свой личный аккаунт в Twitter фотографию, на которой изображен полицейский, которого обнимает чернокожий митингующий. Подпись к фото была очень лаконичной: «Единство».

На актера тут же обрушились с критикой, хотя он всего лишь хотел показать, что конфликтующие способны прийти к взаимопониманию и отложить топор войны. Однако люди почему-то решили, что Джекман поддерживает сотрудников полиции.

Напомним, в конце мая сотрудник полиции во время задержания случайно убил чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, после чего в стране поднялась волна бунтов и протестов.