Кино с приятелями на самоизоляции: «Яндекс.Видео» ввел услугу «Смотрите с друзьями»

С началом карантина людям по всему миру пришлось отказаться от походов в кинотеатры и пользоваться дома из виртуальными аналогами. Если у пользователя есть большой экран, то разница оффлайн или онлайн просмотра невелика. Хотя, конечно, ничто не заменить поход в кино с друзьями, с возможностью живого общения и быстрым обменом впечатлений о фильме.

Но и здесь интернет-технологии двигаются навстречу своим потребителям. Например, сервис «Яндекс.Видео» запустил услугу «Смотрите с друзьями». Некоторые фильмы и сериалы из его коллекции получили одноименную фиолетовую кнопку. Нажав на нее, пользователь попадет в виртуальный кинозал, где есть кнопка «Пригласить» для добавления еще одного зрителя к просмотру. Также можно отравить знакомому ссылку, через которую он попадет на один сеанс с вами.

Пока идет фильм, участники просмотра могут обмениваться сообщениями, тут же делясь впечатлениями от картины. Присоединиться к просмотру можно и с телефона.

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Хотите узнать, какие фильмы и сериалы доступны для этой функции — просто введите в поисковую строку «Яндекс.Видео» фразу «смотрите с друзьями». Напоминаем, что часть контента сервиса доступна только по платной подписке.