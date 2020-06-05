Режиссер «Реинкарнации» и «Солнцестояния» готовится к съемкам нового проекта

Режиссер Ари Астер, известный по очень неоднозначным, но по-настоящему пугающим лентам «Реинкарнация» и «Солнцестояние» готовится к съемкам нового фильма и даже поделился подробностями с журналистами издания Dailynexus.

По словам кинодела, новый проект станет ни чем иным, как «комедийным ночным кошмаром», что бы этот новый жанр не значил. При этом Астер добавил, что оценить его новую работу смогут далеко не все, ведь она вряд ли появится в кинотетрах. Хронометраж в 4 часа и рейтинг 17+ уже говорят о многом.

Подробности сюжета пока неизвестны, хотя в 2019 году Ари описывал свой новый фильм как триллер с элементами психоделики, очень похожий на сказку «Алиса в Стране чудес». Дата выхода картины также пока хранится в секрете.