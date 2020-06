В американский прокат вышел казахский фильм про царицу-воительницу

Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что американские компании Arclight Films и Well Go USA приобрели права на распространение казахского исторического фильма «Томирис». Картина была выпущена в 2019 году и обладает целым рядом захватывающих батальных сцен 6 века до нашей эры. Ее бюджет — 6,5 миллионов долларов.

В центре сюжета — женщина-вождь степного племени массагетов Томирис, личность, действительно упоминающаяся в трудах древних историков. Она объединяет свой народ и бьется против персидского царя Кира Великого. Съемки проходили в разных частях Казахстана в 2017 году.

Фильм подвергся критике за исторические неточности. В частности из-за того, что в его основу положена история, рассказанная Геродотом, которая не является общепринятой. А еще массагеты в картине говорят на древнетюркском языке, хотя их считают ираноязычным народом и часто относят к скифам.

Но американскую публику такие тонкости вряд ли будут волновать, зато очень притягательным будет образ самой Томирис (актриса Альмира Турсын), которая показана в фильме настоящей амазонкой, борющейся против мужчины-узурпатора. С современными феминистическими тенденциями в киноиндустрии США казахская картина может стать на западе весьма популярной.