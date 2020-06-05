«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

В американский прокат вышел казахский фильм про царицу-воительницу

Историческая лента «Томирис» наполнена эпичными батальными сценами.

В американский прокат вышел казахский фильм про царицу-воительницу
Царица Томирис в исполнении Альмиры Турсын. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма «Томирис».

Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что американские компании Arclight Films и Well Go USA приобрели права на распространение казахского исторического фильма «Томирис». Картина была выпущена в 2019 году и обладает целым рядом захватывающих батальных сцен 6 века до нашей эры. Ее бюджет — 6,5 миллионов долларов.

В центре сюжета — женщина-вождь степного племени массагетов Томирис, личность, действительно упоминающаяся в трудах древних историков. Она объединяет свой народ и бьется против персидского царя Кира Великого. Съемки проходили в разных частях Казахстана в 2017 году.

Фильм подвергся критике за исторические неточности. В частности из-за того, что в его основу положена история, рассказанная Геродотом, которая не является общепринятой. А еще массагеты в картине говорят на древнетюркском языке, хотя их считают ираноязычным народом и часто относят к скифам.

Но американскую публику такие тонкости вряд ли будут волновать, зато очень притягательным будет образ самой Томирис (актриса Альмира Турсын), которая показана в фильме настоящей амазонкой, борющейся против мужчины-узурпатора. С современными феминистическими тенденциями в киноиндустрии США казахская картина может стать на западе весьма популярной.

«Мы обожаем невероятные истории, но лишь немногие являются настолько впечатляющими, как почти непостижимая жизнь первой в истории королевы амазонок», — говорит исполнительный директор Well Go USA Entertainment Дорис Пфардрешер.

Тэги

Америкаисторический фильмисторияКазахстанкино
Loading...