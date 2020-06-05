«Силы мои уже на исходе»: Цветаева не может отучить годовалого сына от грудного вскармливания

На личной страничке в Instagram 38-летняя актриса Анастасия Цветаева продолжает делиться откровениями о своей семье. От экс-возлюбленного у артистки есть уже взрослый четырнадцатилетний сын Кузьма. В браке с Надавом Ольганом на свет появились еще двое детей: дочка Эстер, ей семь лет и сын Акива. В мае малышу исполнился годик. В беседе с поклонниками Анастасия пожаловалась на то, что ей до сих пор не удается отучить ребенка от грудного вскармливания. Цветаева подметила, что очень устала от всей этой ситуации. Однако все ее действия не дали никаких плодов.

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По словам актрисы, пока Акива рекордсмен среди ее детей по срокам грудного вскармливания. Так, многодетная мамочка планировала кормить сынишку только до года. Однако пока отучить ребенка от этого ритуала, ставшего уже привычкой, она не может.

«Это первый ребенок у меня, который уже понимает, где искать и как задирать майку», — не без юмора отметила актриса.

Говоря о своем опыте, Цветаева заверила, что перестала кормить старшего сына грудью, когда Кузьме было одиннадцать месяцев, а дочка Эстер отказалась от этого еще раньше — в восемь месяцев. По словам актрисы, тогда все само собой сошло на нет, вполне естественным образом. Но в случае с Акивой эта система не сработала. Анастасия продолжает кормить малыша перед дневным сном и по ночам. И это при том, что молока становиться все меньше. А ночью кроха просыпается по несколько раз, как новорожденный.

«Силы мои на исходе уже. И Кузя и Эстер к году уже спали всю ночь без подъемов», — посетовала Цветаева, дав понять, что она не хочет жесткими методами прекращать кормление грудью: убегать, бросать малыша, когда он просит материнского молока посреди ночи.

При этом Анастасия заверила, что не намерена мириться с этим до тех пор, пока Акиве исполнится два годика. Цветаева надеется только на то, что в скором времени у нее просто закончится молоко.