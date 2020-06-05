Ридли Скотт поделился идеей для третьего приквела «Чужого»

У режиссера есть еще один сюжет для поддержания франшизы.

Известный кинорежиссер Ридли Скотт вполне может продолжить свою легендарную франшизу «Чужой». В 2012 году он выпустил картину «Прометей», которая стала приквелом оригинального фильма, и собрался снять еще две части, рассказывающие об истории появления инопланетного монстра.

В 2017 году вышло его новое творение — «Чужой: Завет», — правда, уже не такое успешное в прокате. Проходила информация, что третьим релизом станет «Чужой: Пробуждение», но кассовые сборы говорят о том, что интерес зрителей к этой франшизе угасает.

В недавнем интервью изданию Los Angeles Times, 82-летний режиссер рассказал некоторые подробности съемок оригинального «Чужого» 1979 года и намекнул на продолжение своей трилогии приквелов. Мужчина признался, что верит в большой потенциал монстра на экране, но он должен быть показан в новом свете.

«Во время работы над эти проектом я всегда думал, как такое существо было создано и почему оно путешествовало на том, что я всегда считал своего рода военным кораблем, везущим груз яиц монстра. Каковы были цель этого транспортного средства и предназначение яиц? Это к вопросу о том, какой должна быть следующая идея», — рассуждает Скотт.

Таким образом, у режиссера есть задел на третий приквел. Но пойдете ли вы на него в кино?