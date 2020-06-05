Анджелина Джоли пожертвовала 200 000 долларов в фонд борьбы с расовым неравенством

В свой день рождения актриса сделала большой подарок для всех угнетенных.

Анджелина Джоли провела свой 45-й день рождения с родными и близкими, а вперед этим активистка и обладательница премии Оскар также пожертвовала 200 000 долларов в фонд правовой защиты NAACP, сообщает издание People.

Дискриминация и безнаказанность не могут быть объяснены или оправданы, надеюсь, что мы сможем собраться вместе, как американцы, чтобы решить глубокие структурные проблемы в нашем обществе, заявила актриса. Также она подчеркнула, что полностью поддерживает фонд правовой защиты NAACP и будет продолжать свою борьбу за устранение расовых притеснений и неравенства.

Напомним, в конце мая, при задержании подозреваемого Джорджа Флойда, сотрудник полиции случайно убил его, что вызвало волну протестов, мародерства и агрессии по всей Америке.

В прошлом месяце Джоли присоединилась к призыву Zoom во главе с No Kid Hungry, организацией, работающей над тем, чтобы дети не голодали во время пандемии коронавируса. Актриса пожертвовала 1 миллион долларов и продолжает помогать нуждающимся.