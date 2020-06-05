«Лето зовет»: Снигирь в джинсах скинни и лодочках вышла на прогулку в пастельном жакете

37-летняя Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым воспитывает общего наследника — сына Федора. В марте первенцу актрисы исполнилось четыре года. Напомним, что для партнера Пересильд по военной драме «Битва за Севастополь» этот ребенок стал восьмым. До того, как артист стал жить с Юлией, он состоял в отношениях с другой актрисой Ириной Леоновой, которая, к слову, родила ему семерых наследников.

Младшая дочь Евгения от Леоновой — крошка Вера всего на полгода старше своего братика. Так, Юлия подарила избраннику сына Федора, спустя шесть месяцев после того, как Ирина ушла в декрет. В итоге Цыганов отдал предпочтение Снигирь. Пара долгое время скрывала свой роман, и отказывалась давать комментарии даже после того, как у них появился общий малыш.

В окружении Леоновой поговаривали, что она тяжело перенесла разрыв с отцом своих семерых детей. Ирина не стала засиживаться в декрете и поспешила вернуться на сцену Малого театра. Так же поступила и Юлия — актриса много снимается и принимает участие в рекламных кампаниях.

В одном из интервью Снигирь подметила, что она рада тому, что у ее Феди есть старшие братья и сестры, которые не дадут ему расти избалованным и капризным. Как говорит актриса, пока ее сынишку привлекают только машинки и игры.

На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим снимком. Примечательно, что на прогулку актриса отправилась без маленького Федора. В кадре Юлия предстала в трендовых джинсах скинни, подчеркнув талию ремешком. Повседневный дневной аутфит Снигирь дополнили синие лодочки и пастельный жакет светло-розового оттенка.