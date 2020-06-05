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«Тает во рту»: возлюбленная Жигунова порадовала актера блюдом из мяса дикого кабана

Виктория Ворожбит показывает себя прекрасной хозяйкой.

«Тает во рту»: возлюбленная Жигунова порадовала актера блюдом из мяса дикого кабана
Любимая балует Жигунова изысканными блюдами/http://globallookpress.com/

Возлюбленная актера и продюсера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит в Instagram показала, чем она кормит актера в период пандемии. Надо сказать, что девушка, как теперь выясняется, прекрасная хозяйка. Она, к примеру, сделала изысканное блюдо из мяса дикого кабана.

«Готовим дома. Строгий здоровый образ жизни. Вечером без углеводов, получаем правильные аминокислоты из мяса дикого кабана».

Виктория Ворожбит

В комментариях пользователи стали интересоваться, понравилось ли девушке и ее возлюбленному данное блюдо. Ворожбит ответила, что они остались в полном восторге. «Он очень мягкий. Сначала в тандыре готовила. Потом в духовке несколько часов. Тает во рту», — заметила она и добавила, что на самоизоляции у нее каждый день проходит кулинарное шоу.

Напомним, что роман Ворожбит, которую еще называют «копией Анастасии Заворотнюк», и Сергея Жигунова начался в 2017 году при подготовке фестиваля «Утро родины!» Ради актера девушка даже оставила своего супруга.

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