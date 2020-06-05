«Я должен был быть осторожным»: один оператор снял «Мандалорца» и «Дюну» по-разному

Любители фантастики ждут не дождутся премьеры нового фильма «Дюна» по культовому роману Фрэнка Герберта, снятого режиссером Дени Вильневым. Картина должна выйти в декабре 2020 года, в ней задействованы такие звезды, как Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа и Зендая.

Но еще одна не менее важная фигура в команде создателей — это оператор Грег Фрэйзер, снимавший «Белоснежку и охотника», «Изгой-один» и сейчас работающий над новым «Бэтменом». Сейчас это один из самых востребованных мастеров Голливуда, особенно отмечается его работа со светом.

Фрэйзер недавно еще раз отметился съемками космической фантастики — он стоял за камерой во время создания нашумевшего сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Недавно специалист рассказал прессе о том, что он не хотел, чтобы «Дюна» была похожа на его предыдущую работу.

Грег специально отходит от приемов съемки «Мандалорца», чтобы получить новую картинку, не повторяющую вселенную Джорджа Лукаса. Хотя это было сложно, так как оператор уверен, что последний явно вдохновлялся романом «Дюна», когда создавал «Звездные войны». Сцены с пустынями уж точно будут похожи.

«Я должен был быть осторожным, чтобы не повторяться. И не только ради фильма, но и ради собственного удовольствия. Ненавижу делать одно и то же дважды», — цитирует Фрэйзер издание Collider.

больше по теме Второй сезон сериала «Мандалорец» выйдет вовремя Исполнительный директор компании Disney поделился хорошими новостями.

Известно, что Вильнев разделил роман на две части, и новый фильм «Дюна» будет только первой из них. Но оператор проекта заверил, что картина получится достаточно самостоятельной. В интервью он назвал ее настоящим приключением в визуальном плане.