Компания Netflix возобновила работы над вторым сезоном «Ведьмака»

Компания Netflix сообщила, что работы над вторым сезоном сериала «Ведьмак» возобновлены. Напомним, эпидемия коронавируса остановила буквально все съемки в мире, так что фильмы и сериалы временно встали на паузу. Однако совсем недавно некоторые страны все же разрешили съемочным группам продолжать работы над проектами, хоть и с большими требованиями к безопасности.

Как выяснили журналисты издания Daily Mail, полноценная работа начнется только в июле, а сами съемки пройдут в Великобритании. Власти страны даже выпустили специальное руководство по безопасности для всех работников киносферы, призванное не допустить заражение коронавирусом.

Напомним, первый сезон фэнтезийного проекта «Ведьмак» зрители приняли крайне тепло, а вот поклонники книжного оригинала раскритиковали темнокожих дриад и непонятные перемещения во времени главных героев.