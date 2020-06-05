Дэвид Линч поддержал движение Black Lives Matter и протестующих в США

Режиссер обошелся без долгих речей и просто оставил своим фанатам табличку с надписью.

Режиссер Дэвид Линч поддержал своих коллег из Голливуда и также начал активно поддерживать движение Black Lives Matter, а также протестующих в США. Напомним, в конце мая сотрудники полиции Миннеаполиса при задержании случайно убили чернокожего Джорджа Флойда, после чего по всей стране поднялась волна бунтов и восстаний. Мародеры грабят магазины и сжигают автомобили, называя это борьбой за свободу афроамериканцев.

Линч не стал выступать с речью, вместо этого он сделал небольшой прогноз погоды и вышел из кадра, оставив на своем месте лишь табличку с надписью на английском Black Lives Matter, мир, справедливость, без страха.

Судя по звукам, известный режиссер отправился доделывать свою деревянную раковину, о которой он рассказывал подписчикам ранее.