Сколько лет Симпсонам: к 2020 году телесемейство должно было бы прилично состариться

Каждый, кто смотрел культовый американский мультсериал «Симпсоны», хоть раз задавался вопросом: почему на экране прошло уже столько времени, а персонажи не стареют. Создатели шоу нарочно держат нарисованное семейство в одной и той же возрастной поре. Как минимум, должна была хоть немного подрасти младенец Мэгги, но нет. Как-то «Симпсоны» сняли сами про себя документальный выпуск, в котором прозвучала шутка, что дети из сериала принимают специальные препараты, замедляющие рост.

Киноиздание Screen Rant посчитало, сколько лет было бы сейчас членам знаменитой семьи, если бы они жили в реальном мире. Возраст Гомера, например, варьируется на экране от 34 до 40 лет, в зависимости от сезона. Но в одной из серий создатели показали водительские права главы семейства, в них была указана его дата рождения — 12 мая 1956 года. То есть в 2020-м мужчине исполнилось 64 года, по российским меркам он почти пенсионер. Что касается Мардж, то в одном из эпизодов рассказывалось, что в старшей школе она училась с будущим мужем в одном классе, а значит у них одинаковый возраст.

У Барта в третьем сезоне был официальный день рождения. Тогда парню исполнилось 10 лет, и с тех пор он вообще не менялся. В 2020 году ему должно быть уже 38 лет. С Лизой та же история. Она праздновала на экране свое 8-летие, в добавок, несколько раз отмечалось, что она на два с половиной года младше брата. Поэтому сейчас ей около 36 лет.

Что касается Мэгги, то в пятом сезоне она отмечает свой первый день рождения. Из этого следует, что в 2020 году ей 26 лет. Однако в этом же возрасте она была, когда Барту исполнилось 10, а значит малышка уже подросла до 29.

Добавим, что «застывшее время» сериала позволяет зрителям смотреть любую серию из любого сезона, не беспокоясь о том, что произошло ранее. Однако при этом персонажи остаются статичными и практически никак не развиваются.