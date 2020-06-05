Звезда «Ганнибала» Мадс Миккельсен снялся в фильме о вреде алкоголя

К сожалению, Каннский кинофестиваль в этом году не состоится из-за эпидемии коронавируса. Однако уже сейчас появляются первые подробности о картинах, которые должны были бороться за престижную премию.

Одним из таких фильмов стал проект Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Теперь зрители смогут увидеть картину только осенью этого года, а судя по вполне интересному трейлеру, посмотреть будет на что.

Сюжет рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями в школе. За совместным ужином они решают подтвердить теорию о том, что человек всегда страдает от нехватки алкоголя, поэтому мы чувствуем тоску, усталость и прочий негатив.

А вот нормальное состояние достигается при минимальном количестве «веселящей» жидкости в крови, всего 0,5%. Поначалу эксперимент проходит отлично, но в итоге друзья повышают дозу, что приводит к неприятному итогу.

Напомним, датский актер Мадс Миккельсен получил известность после исполненной роли доктора Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал». Лауреат Каннского кинофестиваля за работу в картине «Охота» того же режиссера Томаса Винтерберга.