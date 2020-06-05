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Звездный гость

Иван Жидков вышел на прогулку с десятилетней дочкой от Татьяны Арнтгольц

Как отметил актер, для него огромное счастье прогуляться с наследницей по паркам.

Иван Жидков вышел на прогулку с десятилетней дочкой от Татьяны Арнтгольц
Жидков прогулялся с дочкой от Арнтгольц/http://globallookpress.com/

Актер Иван Жидков в Instagram разместил снимок со своей десятилетней дочкой Машей. Девочка на снимке сидит у звезды на коленях. Судя по всему, Жидков наконец-то увиделся со своим ребенком от актрисы Татьяны Арнтгольц. Ранее ему мешал это сделать карантин и самоизоляция.

«Какое счастье просто погулять по паркам. Скорей бы можно было начать работать».

Иван Жидков

Отметим, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были в браке пять лет. В 2013 году этот союз распался. Дочка у актеров появилась на свет в 2009 году.

После этого Иван Жидков жил несколько лет в гражданском браке с моделью Лилией Соловьевой. У них на свет появился сын Иван. Мальчику сейчас два года. Не так давно Лилия Соловьева рассказывала, что обижена на Жидкова. В период самоизоляции он прекратил платить алименты. При этом девушка отмечала, что ребенка надо чем-то кормить. Позже Жидков перевел деньги супруге.

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