«Прятала себя в шкаф»: Лилли Вачовски призналась, что «Матрица» была снята в гневе и ярости

Одна из создателей «Матрицы», 52-летняя режиссер Лилли Вачовски (бывший Эндрю Пол Вачовски) рассказала изданию The Hollywood Reporter о том, что большая часть ее знаменитой кинофраншизы родилась в гневе и ярости.

«Это был гнев на капитализм, корпоративную структуру и другие формы угнетения, — рассказала режиссер. — Кипящая ярость во мне была связана и с моим собственным угнетением, с тем что я прятала себя в шкаф».

Издание пишет, что в результате этого во франшизу было включено множество подтекстов о гендерной принадлежности и смене пола, однако из примеров приводится только сцена с синей и красной таблетками. В свое время ее приняли на свой счет радикальные консерваторы, борцы за права человека и приверженцы теорий заговора. Но после того, как братья Вачовски стали женщинами, их творения следует рассматривать через призму их борьбы за собственную половую идентичность.

«Я всегда снимала то, что хотела увидеть, но теперь я — гордая транс-женщина, и нет места для неправильного толкования того, о чем наше шоу», — резюмировала Лилли.

Напомним, что в 2020 году сестры Вачовски снимают «Матрицу — 4». Из-за коронавируса процесс был остановлен, но летом он продолжится. К своим ролям вернулись Киану Ривз, Керри-Энн Мосс и Ламбер Вильсон.