Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта

Актриса Маим Бялик, известная по роли обаятельной Эми из сериала «Теория Большого взрыва», призналась, что не видела проект целиком и более того, не смотрела ни одной его серии. Во время беседы с журналистами издания Metro звезда рассказала, что старается не смотреть на саму себя в телевизоре. Бялик видела лишь отдельные отрывки которые показывают актерам, но не более. Даже последний эпизод проекта прошел мимо нее.

К сожалению, слухи о воссоединении актеров и продолжении сериала также далеки от правды. Актриса объяснила, что у каждого из главных героев уже давно есть другие проекты, которым они уделяют максимум своего времени, так что воссоединение практически невозможно. Помимо этого есть и юридические аспекты, по которым «Теория Большого взрыва» просто не может сейчас возродиться.

Так что фанатам остается лишь пересматривать любимые эпизоды телешоу и радоваться, что проект закончился на позитивной ноте.