«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта

Актриса Маим Бялик сделала неожиданное признание.

Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта
Кадр из сериала "Теория большого взрыва". Фото: Warner Bros. Television

Актриса Маим Бялик, известная по роли обаятельной Эми из сериала «Теория Большого взрыва», призналась, что не видела проект целиком и более того, не смотрела ни одной его серии. Во время беседы с журналистами издания Metro звезда рассказала, что старается не смотреть на саму себя в телевизоре. Бялик видела лишь отдельные отрывки которые показывают актерам, но не более. Даже последний эпизод проекта прошел мимо нее.

К сожалению, слухи о воссоединении актеров и продолжении сериала также далеки от правды. Актриса объяснила, что у каждого из главных героев уже давно есть другие проекты, которым они уделяют максимум своего времени, так что воссоединение практически невозможно. Помимо этого есть и юридические аспекты, по которым «Теория Большого взрыва» просто не может сейчас возродиться.

Так что фанатам остается лишь пересматривать любимые эпизоды телешоу и радоваться, что проект закончился на позитивной ноте.

Тэги

«Теория Большого взрыва»Новости киноновости сериалов
Loading...