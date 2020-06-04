«Какая ты другая!»: Карина Мишулина рассказала, чем отличается от своей героини в сериале «Физрук»

Популярный сериал «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли запомнился поклонникам не только альтернативным взглядом на педагогический процесс, но и яркой учительницей биологии – Светланой Петровной. Яркую и увлеченную биологичку сыграла Карина Мишулина. В интервью порталу Teleprogramma.pro актриса заметила, что она — полная противоположность своей героини.

«Люди, которые узнают меня в жизни, говорят: «Боже мой, какая ты другая! Думал, что ты разбитная, яркая, а ты скромная!» — рассказала Мишулина.

Вживаясь в несвойственный себе образ, Мишулина опиралась на характер своей школьной учительницы английского. В те году учебы педагог иняза была яркой, модной и интересной и совсем не напоминала учительницу.

«Потому что все остальные мои учительницы были тетечки, именно советские такие тетечки. А она очень выделялась свой яркостью. И когда мне дали сценарий, я очень удивилась, что такой характер именно учителя биологии», — вспомнила звезда сериала.