В Калифорнии с диагнозом коронавирус умер молодой актер и поп-звезда Крис Трусдейл

В Америке от коронавируса умер молодой актер и певец Крис Трусдейл. Мужчине было всего 34 года. Он известен, как бывший участник скандального бойбэенда DreamStreet (существовал в 1999-2020 годы), также имел небольшие роли в сериалах.

Так передает издание TMZ, друзья и родственники Криса подтвердили его смерть, произошедшую 2 июня. Артист лечился от CoViD-19 в одной из больниц Калифорнии, но осложнения, вызванные вирусом, привели к летальному исходу. Многие СМИ отмечают, что молодой мужчина по своему возрасту не входил в группу риска.

Добавим, что группа DreamStreet была собрана, когда ее участники еще были подростками. Они выпустили два альбома, также про них вышел фильм «Самая большая фанатка» (в главных ролях были как раз Трусдейл и его страстная поклонница). Но в 2002 году родители парней опомнились и подали в суд на продюсеров группы, за то что их несовершеннолетние дети подвергаются попойкам и разврату.

Кстати, издание TMZ подсчитывает количество западных знаменитостей, умерших от коронавируса, и уже насчитало 12 человек.