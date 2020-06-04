«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Звезду «Города грехов» задержали во время акции протеста в Лос-Анджелесе

Актриса Джейми Кинг активно поддерживает движение Black Lives Matter.

Звезду «Города грехов» задержали во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Джейми Кинг. Фото: globallookpress.com

41-летняя американская актриса Джейми Кинг была арестована 2 июня во время протестной акции в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Hollywood.com, ссылаясь на то, что звезда сама рассказала об это в Twitter.

«В настоящее время арестована за мирный протест. Запись в наручниках в задней части автобуса. Все было мирно», — написала она.

Издание сообщает, что актриса была одной из почти двух тысяч демонстрантов, которые пришли к дому мэра города с требованием уменьшить огромный бюджет муниципального полицейского управления. Это была акция организации Black Lives Matter, которая не дает «замять» дело темнокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе 25 мая. Известно, что актриса активно поддерживает это движение. В последние дни она посвятила свои страницы в социальных сетях просвещению поклонников в вопросах расовой дискриминации.

Ранее сообщалось, что актер Кендрик Сэмпсон попал под обстрел во время акции протеста, а на Джона Кьюсака напали полицейские.

Напомним, Джейми Кинг является звездой фильмов «Город грехов», «Особо опасна» и «План побега – 2».

Тэги

«Город грехов»акция протестаДжейми КингкиноНовости googleНовости киноПлан побега 2протест
Loading...