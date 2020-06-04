Художник Marvel показал концепт-арт бритого Тора

Зрители фильма «Тор: Рагнарек» помнят, какую жуткую парикмахерскую процедуру прошел в нем главный герой. Бог грома лишился своих прекрасных длинных волос, его сделали гладиатором и наградили короткой солдатской стрижкой.

Но для персонажа Криса Хемсворта, как это всегда это бывает в кино, заранее приготовили несколько концепт-артов с разными прическами. Недавно директор по визуальным эффектам Marvel Studios Энди Парк опубликовал в Instagram самые шокирующие из них.

На первом Тор предстал сильно заросшим: с большой бородой, и длинными волосами. Режиссер отмел этот вариант, и в «Рагнареке» герою сделали короткую стрижку, но, как мы помним, в фильме «Мстители: Финал» он все-таки предстал перед зрителями в запущенном виде, даже в еще более волосатом, чем этот.

«Я знал, что это слишком далеко (от требований режиссера, — прим. авт.), но это то, что нужно делать в концептуальном искусстве — дать режиссерам и продюсерам широкий выбор вариантов, чтобы они могли уверенно выбирать. Иногда они удивляют и выбирают тот, который вы считаете «слишком далеким», — пишет Парк.

Следом он выложил концепт-арт Тора с самой короткой стрижкой из возможных. Таким бог грома на экране еще не представал, но чем черт не шутит. Фанаты очень ждут его появления в фильмах «Стражи галактики — 3» и «Тор: Любовь и гром». Может быть, именно там красавчику Крису Хемсворту и придется побриться.