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Объявлена официальная программа отмененного Каннского кинофестиваля

Все фильмы покажут на других фестивалях по всему миру.

Объявлена официальная программа отмененного Каннского кинофестиваля
Канны. Фото: globallookpress

В 2020 году Каннский кинофестиваль не состоится. Причина всем известна — пандемия коронавируса. Однако фильмы, которые должны были показать на мероприятии, не пропадут.

Все картины можно будет увидеть на других крупных фестивалях по всему миру. Отборочный комитет фестиваля объявил официальную программу, в которую вошли 56 лент. Познакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

В список счастливчиков попали такие проекты, как «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона, мультфильм «Душа» Пита Доктера и многие другие достойные проекты.

Стоит отметить, что в этом году число картин, присланных для отбора жюри, впервые за всю историю мероприятия превысило 2000 и составило 2067 проектов.

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