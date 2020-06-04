Человек-паук был замечен на мосту во время протестной акции в Нью-Йорке

К акциям протеста против расизма, которые захлестнули Америку, подключились многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них даже выходят на митинги. А на днях в Нью-Йорке в толпе протестующих присоединился и Человек-паук. В Сети появился вирусный ролик, на котором запечатлено, как мужчина в костюме супергероя поднимается на нижнюю часть опоры Манхэттенского моста и машет возбужденным участникам митинга. Позже он поднимает плакат с протестным лозунгом.

«Если связались с одним из нас, значит связались со всеми нами!», — крикнул кто-то из толпы фразу из фильма «Человек-паук» 2002 года.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe — Anya Volz (@AnyaVolz) June 3, 2020

Как сообщает New York Post, видео было записано вечером 2 июня, когда полиция заблокировала движение по мосту, и люди не могли попасть на Манхэттен. Некоторые американцы осудили костюмированного мужчину за то, что он подливает масло в и без того жаркий огонь протестов. Стоит отметить, что храбрец отнюдь не обладал прыткостью киногероя и двигался очень осторожно, явно опасаясь падения с опоры моста.

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Добавим, что персонаж кинокомиксов геройствует не только в Америке, но и в России. Недавно в Сети появился другой ролик, на котором Человек-паук раздает маски на улицах Москвы.