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Человек-паук был замечен на мосту во время протестной акции в Нью-Йорке

По Сети гуляет вирусное видео с переодетым в супергероя мужчиной, забравшимся на высоту.

Человек-паук был замечен на мосту во время протестной акции в Нью-Йорке
Человек-паук поддержал протестующих в США. Фото: globallookpress.com

К акциям протеста против расизма, которые захлестнули Америку, подключились многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них даже выходят на митинги. А на днях в Нью-Йорке в толпе протестующих присоединился и Человек-паук. В Сети появился вирусный ролик, на котором запечатлено, как мужчина в костюме супергероя поднимается на нижнюю часть опоры Манхэттенского моста и машет возбужденным участникам митинга. Позже он поднимает плакат с протестным лозунгом.

«Если связались с одним из нас, значит связались со всеми нами!», — крикнул кто-то из толпы фразу из фильма «Человек-паук» 2002 года.

Как сообщает New York Post, видео было записано вечером 2 июня, когда полиция заблокировала движение по мосту, и люди не могли попасть на Манхэттен. Некоторые американцы осудили костюмированного мужчину за то, что он подливает масло в и без того жаркий огонь протестов. Стоит отметить, что храбрец отнюдь не обладал прыткостью киногероя и двигался очень осторожно, явно опасаясь падения с опоры моста.

Добавим, что персонаж кинокомиксов геройствует не только в Америке, но и в России. Недавно в Сети появился другой ролик, на котором Человек-паук раздает маски на улицах Москвы.

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