Человек-паук был замечен на мосту во время протестной акции в Нью-Йорке

К акциям протеста против расизма, которые захлестнули Америку, подключились многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них даже выходят на митинги. А на днях в Нью-Йорке в толпе протестующих присоединился и Человек-паук. В Сети появился вирусный ролик, на котором запечатлено, как мужчина в костюме супергероя поднимается на нижнюю часть опоры Манхэттенского моста и машет возбужденным участникам митинга. Позже он поднимает плакат с протестным лозунгом.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe

— Anya Volz (@AnyaVolz) June 3, 2020